新冠肺炎全球延燒，國內兩大超商-統一超(2912)7-ELEVEN及全家(5903)不僅響應「口罩實名制2.0」新政策，分別推出領口罩可享咖啡買一送一優惠，統一超及全家便利商店亦因應居家防疫需求，推出鮮食及冷凍商品促銷，搶搭自煮商機。

看好自煮商機，統一超7-ELEVEN將熱食自助區商品冷藏化，把關東煮、蒸包、茶葉蛋及熱狗等商品變成冷藏式包裝，24小時隨時加熱即食，像是關東煮新品特別使用碗型包裝，不僅吃起來更便利，也將食品衛生疑慮風險降到最低，上市首周已成功帶動相關業績較去年同期成長50%，近期自煮風潮盛行，民眾多購買生鮮蔬菜回家煮，2月以來已帶動相關業績成長近60%。

看好民眾在家自煮需求，7-ELEVEN自3月11日起推出「就近買量販價」活動，引進量販規格、整箱商品，包含袋裝泡麵、米、雞蛋、素食罐頭、瓶裝水等，更引進量販店規格的洗髮精、沐浴乳等家用品，以優惠價格方便民眾在家附近的便利商店採買。

「自煮商機」需求湧現，亦帶動全家便利商店覆熱即食的冷凍商品業績逆勢成長，較前年成長20%，同樣的無火料理商機也反應到旗下電商品牌「全家行動購」，在冷凍食品業績成長30%，其中加菜型的小菜、生鮮肉品、水餃都是明星商品；袋裝麵、即食調理食品此類可做為家庭庫存糧食的商品也同步熱銷，業績皆成長近10%到20%。

在民生日用品方面亦表現不錯，衛生紙、濕紙巾等在1到2月業績較去年同期成長超過20%，在防疫意識的帶動下，乾洗手、消毒清潔液、洗手乳也成為熱銷商品。

「口罩實名制2.0」即日起政府開放線上預購，統一超7-ELEVEN及全家便利商店響應新政策，分別推出領口罩可享咖啡買一送一優惠，其中統一超7-ELEVEN表示，民眾如於3月12日至18日於eMask口罩預購系統預購，並選擇到7-ELEVEN領取口罩，成功預購且完成付款，只要於3月26日至4月1日至登記取貨門市使用ibon機台，確認相關資料後列印取貨單，即可至櫃台領取口罩並享有CITYCAFE「大熱美買一送一」優惠(每筆交易限領一次)。

全家表示，民眾於今日起(3月12日)至3月18日透過政府指定之預購平台購買口罩，並選定住家附近的「全家」做為取貨店舖，成功預購者且完成付款作業後，只要於3月26日到4月1日至選定之「全家」店舖並透過FamiPort機台的口罩領取專區，確認領取口罩數量後，列印領取單據至櫃台領取，並可憑FamiPort機台口罩領取單據享Let’scafe中杯熱拿鐵買一送一優惠。

(時報資訊)