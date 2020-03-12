竹東工作站主任林純徵（右起）、五峰代會主席呂小龍及竹林分校校長施新國，共同種下植樹紀念樹楓香。」。（新竹林區管理處提供／羅浚濱新竹傳真）

五峰鄉代會主席呂小龍（中）與學校師生共同植樹。（新竹林區管理處提供／羅浚濱新竹傳真）

312植樹節，新竹林區管理處竹東工作站為培力護林小尖兵，與五峰鄉花園國小竹林分校聯合舉辦「2020愛林護林校園宣導暨植樹月贈苗活動」，藉由小朋友與家長參與了解原生樹種及樹木栽植要點，讓植樹護林從「心」出發。

竹東工作站主任林純徵、五峰鄉民代會主席呂小龍及竹林分校校長施新國，共同種下植樹紀念樹楓香，花園村民、學童家長及小朋友們則在校園內栽植杜鵑、茶花等樹，藉此綠美化原鄉部落校園環境。

活動贈苗的樹種有楓香、桂花、茶花、杜鵑等共計450株，並有統一發票兌換苗木，部落族人和學校師生共計45人參與，苗木2小時內索取一空。

林純徵表示，其中楓香為台灣原生樹種，也是林務局近年來推廣林下經濟栽培椴木菇的重要資材樹種 希望透過贈苗植樹活動，推廣台灣原生樹種在原鄉部落紮根。

完成植樹後進行「希望之樹」活動，現場發放每人1張葉型小卡片，寫下對地球自然環境的期許或愛林護林宣言，將卡片張貼在海報樹枝上，象徵枝葉繁茂欣欣向榮，充滿希望。

施新國校長寫下「哪裡有綠色，哪裡就有生命」，期願部落孩童健康快樂成長。呂小龍寫下「生命長存，珍惜生命，愛惜自然」，傳遞原民智慧與希望，讓活動圓滿成功深具意義。

(中時 )