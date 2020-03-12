廣告小妹發文。（圖／翻攝自凡槿（廣告小妹）臉書）

疑有網友認識緋聞當事人。（圖／翻攝自凡槿（廣告小妹）臉書）

民眾黨甜姐兒蔡宜芳昨(11日)被周刊王爆料和大她21歲、已婚民眾黨中央委員張益贍進摩鐵3小時，發生不倫戀，蔡宜芳父親對此護航表示：「女兒是知識份子、學歷高，不可能主動」。網紅「廣告小妹」稍早則猛虧：「嗯，這邏輯有點厲害。」

廣告小妹昨發文說連日耍廢了好幾天，聽到有人解釋上摩鐵是為了談事情，讓她鬥志、精神全回來，看老公也不煩心了，「聽聞事件主角的父親說高學歷的閨女是個好孩子，一定不是她主動」，神邏輯讓廣告小妹也投降，直說這護航理由太厲害。

對此，「亨利市」回：「妳不動，我動就好（結案」，另有網友說：「無關主動被動，進了motel就是互動了」，還有人疑似認是被爆料當事人，表示：「高學歷閨女本人可不是好惹的～男方可能要到分手才會知道什麼叫厲害～不過主角父親做人真的很海派..........誤」，廣告小妹說：「好像有線民的身影（拖進小房間」，其他人說：「筆記，摩鐵是開會談事情的好地方(誤」、「期待老公帶老婆一起開的記者會」。

(中時電子報)