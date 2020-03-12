奇美醫學中心護理部部長馬淑清(右二)轉贈咖啡予防疫同仁。(奇美醫學中心提供／曹婷婷台南傳真)

新冠肺炎疫情擴散全球，第一線醫護人員堅守崗位扛起防疫重責，撐起台灣，台南咖啡業者!’M COFFEE特地準備100杯咖啡贈送奇美醫學中心，以咖啡傳遞「I’M With You」精神，向醫護人員表達感謝。

!’M COFFEE總經理林岡立表示，社會氛圍愈緊繃，愈需要正向能量發聲，100杯咖啡只是個起點，接下來!’M COFFEE還會再免費送咖啡到其他醫療院所，以實際行動來為這些辛勞的第一線防疫英雄加油打氣。

林岡立透露，自己國二時，父親發生非常嚴重的車禍意外，生死交關之際，幾乎所有親人都要他做好心理準備，但當時醫生護士反倒非常鎮定冷靜，不斷鼓勵他與母親保持信心，專業且嚴謹的態度讓他紊亂的心情安定下來，2個月後，父親甦醒更順利出院，當大家都說那是奇蹟時，林岡立心裡明白，除了要感謝上天之外，更該歸功醫生護士不放棄。

「20多年來，我對於醫生護士心懷感激，現在全世界都壟罩在新冠肺炎的陰影，醫護人員站在第一線所面對的壓力與風險一定更大。先前曾傳出醫護人員或家人遭排擠的新聞，我看了滿難過的，想想現階段能做的就是用咖啡、餐點，以行動來表達打氣的心意！」

今日由!’M COFFEE副總經理李昀錚代表致贈100杯咖啡，奇美醫學中心也特地製作感謝狀回贈。!’M COFFEE贈送100杯咖啡，每杯咖啡都貼有咖啡師們手寫的感謝小卡。林岡立說，同仁一聽到公司要送咖啡給醫護人員時，紛紛自發寫小卡獻上感謝與祝福，希望醫護人員拿到咖啡時，也能感受到暖暖善意，大家一起撐過這疫情關卡。

!’M COFFEE開元店店長表示，疫情爆發後，到店的護理人員看起來都很疲憊，喝咖啡提振精神後，繼續帶著使命感回到工作崗位上，讓人既不捨又佩服。

!’M COFFEE是異人館餐飲集團旗下咖啡品牌，除了送咖啡給第一線防疫人員之外，有感於台灣口罩業者連日來24小時趕工口罩的辛苦，異人館先前也致贈200份便當為口罩製造廠的員工加油打氣。林岡立說，非常時期，企業該發揮應有社會照顧責任，台灣防疫表現有目共睹，期許大家一同努力，撐過嚴峻考驗。

(中時 )