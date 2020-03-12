上周末剛開幕啟用、被富比世雜誌譽為「世界7大令人期待公園之一」的河樂廣場，啟用以來雖吸引無數民眾來此打卡休憩，卻也頻頻發生燈具被當椅子坐等公共設施遭破壞情形，台南市政府召集專案小組會議研商對策，下周起採取每周休園1天，進行例行清潔維護，除了道德勸說呼籲民眾愛惜這座世界級地標之外，市府後續也研擬張貼警語示警。

河樂廣場開幕以來吸引大批民眾到此一遊嘗鮮，但屢見破壞行為，市府為落實環境維護管理，研議後續營運維護機制。台南市都發局表示，廣場將進行為期3個月試營運壓力測試，由工務局量身訂定河樂廣場使用管理規則，為讓廣場能將美好的狀態呈現給民眾，每周將休園1天，暫定周二休園不開放進場，進行清潔維護。

此外，因應管理需求，廣場開放時間為上午9點至晚上10點，其中東側1號（近中正派出所）出入口開放時間為上午9點至晚上10點，其餘2至5號出入口及公共廁所開放時間為上午9點至晚上9點30分。

都發局提醒民眾，水池邊景觀燈嚴禁靠坐、站立以避免破壞；B1層禁止寵物落地（必須置於袋內手提），地面層廣場禁止車輛騎乘及停放；另外，7歲以下兒童進入水池空間應有家長陪同，並禁止直排輪及滑板（車）進入B1層。而為了避免機車違停亂象，交通局已在廣場週邊劃設171個機車停車格位，呼籲機車騎士依規定停放於機車格位內，以免受罰。

台南市長黃偉哲說，河樂廣場是市區最大的開放型親水空間，美好環境也需要大家共同維護，這段期間各位造訪遊客可利用河樂廣場臉書粉絲專頁提供建議。

(中時 )