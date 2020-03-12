北市1名從廈門返台的台商日前不願配合居家檢疫，竟搭高鐵到高雄後，準備從高雄小港機場出境，最後被及時攔阻，重罰百萬元。高市警方表示，該名台商在往檢疫所的88快速道路上，脫序瘋狂大鬧，嚷嚷要下車，破壞防疫小黃車上隔簾外，一度作勢再攻擊司機，所幸司機機靈停靠路旁，後方護送的警車趕到後，將台商上銬後，才化解這場鬧劇。

警方指出，當天4名警員搭警車，在這輛防疫小黃後方護送，未料防疫小黃突然打雙黃燈，就直覺苗頭不太對勁，可能有事情發生，果不其然，司機下車後立馬求助，該名台商不願配合到檢疫隔離所，才胡搞瞎搞。

警方表示，當時小黃開上88快速道路到一半時，台商突然飆罵，完全不受控制，雖然車上除了小黃運將之外，還有2名衛生所人員護送，但台商先是破壞車上隔離帷幕後，又企圖開車門，情緒相當激動。

所幸計程車運將急中生智，當機立斷把車子停靠在路肩，在後方的員警見狀上前處理，制伏這名脫序的台商，將他雙手上銬，接著再繼續護送往檢疫所。

(中時 )