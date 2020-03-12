新冠肺炎國際疫情增溫，蘇揆上午在院會裁示，鑑於各國政府官員、國會議員確診，各部會及地方政府應積極防疫，要針對萬一有官員、民代必需接受檢疫隔離，各機關應提前規劃預防，以免重要政府部門停擺 這部分也要超前部署。

行政院發言人Kolas Yotaka轉述，蘇揆並指示，防疫工作要團隊努力，尤其昨又從中國接回361位國人，這是「台灣經驗及台灣模式」， 因應特別條例通過，各部會的子法及行政措施公告後，要隨時檢討滾動修正，讓預算用在刀口上，絕不可猶豫蹉跎，才可讓民眾看到立竿見影效果。

在首長安全方面，蘇揆也說，日前國外已有多起政府首長、要員先後確診案例，各部會首長原本即業務繁重、責任重大，特別在防疫之外，還有紓困、振興任務要承擔，因為國際上已經有這麼多案例，政府不得不更為謹慎、小心。所以他特別提醒各位首長，戮力從公之餘，務必要做好各項防疫、防護措施，減少非必要的應酬邀約，只有先保護好自己，才能守護好國家。

釷對長照機構與社區活動，蘇揆說，近期美國發生長照機構、韓國發生社會住宅爆發群聚感染的案例，為避免相同的問題在台灣發生，疫情指揮中心雖已發布相關的指引與建議，仍請指揮中心及相關主管部會，基於超前部署原則，設想最壞的狀況，擬定相關因應方案，如果萬一發生時，也要能夠快速反應，做好適當分流，防止疫情進一步擴大。

對於即將來臨的清明掃墓，以及監所、軍營等防疫，蘇揆則說，各有關部會，應秉持相同的原則，就各權責業管範圍去思考，在統轄業務內，有沒有可能成為傳播熱點的事或場域。比如清明掃墓即將到來，內政部就發函給各地方政府，停止辦理千人以上的大型法會，同時規劃、鼓勵民眾提早或分流掃墓，以降低群聚感染風險。我也請各地方政府，就各項相關措施，現在就應該要做好規劃，提前宣導，讓民眾早一點知道，就可以早一點安排時間，把分流做好。

蘇揆舉例，法務部前幾天（3／9）也就監所防疫，進行模擬實況演練，這就很好，內政部負責的移工收容所、還有國防部的軍營部分，類似這種人數聚集眾多、同一空間人員進出頻繁的場域，相關分流分艙應變措施、人員出入動線等，都要有整套的規劃，也請各有關部會一併思考，要進行演練的，就請加速辦理。

新冠肺炎,行政院,蘇貞昌

(中時 )