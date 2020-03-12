江啟臣到青年團辦公室，坐在木板地面上的小椅子，與青年對談。（黃福其攝）

江啟臣訪視組發會。（黃福其攝）

江啟臣在中央黨部1樓大廳與志工打招呼、致謝。（黃福其攝）

江啟臣訪視大陸事務部，「請辭待命」中的大陸部主任周繼祥向他介紹同仁。（黃福其攝）

國民黨新主席江啟臣就任4天，今天在中央黨部逐層訪視各單位，向黨工致意及打氣，其中到青年團辦公室，脫下皮鞋坐在木板地面和團員們小聊，還站上肥皂箱「體驗」，樂得團員直說「好久沒有主席下來看我們了。」此外，江行經地下1樓中庭魚池時，並未特別停留，媒體詢問是否到魚池看看象徵九五之尊的「龍魚」，江大笑說「不需要啦！黨現在比較需要的『年年有餘』，不是龍魚」。

江啟臣原規劃昨天中常會後要訪視中央黨部各單位，但常會開太晚而取消，改成今天上午訪視，由行管會主委邱大展陪同，從5樓逐層往下到地下1樓，前後歷時約50分鐘。

各單位黨工看到江，都起身打招呼，江也逐一握手、打氣。其中到地下1樓青年團辦公室時，恰巧有十多位團員在開會，江啟臣「教授上身」地笑問：「同學們不用上課嗎？」總團長田方倫解釋今天都是到國父紀念館向總理致敬，有些是研究生，有些則是沒課的大學生。

其中有位蔡姓研究生在2018年台中市長初選時，還到台中幫忙江啟臣，被江一眼認出。

在團員邀請下，江啟臣脫下鞋子坐在辦公室內木板地面的小椅子，和青年們小聊，答應若有時間會常下來和大家聊聊，也願意參加青年團辦的小型活動。他看到青年團的肥皂箱，也站上去體驗，鼓勵青年團就算不是選舉期間，也可視議題下鄉到各縣市做街頭演講。

江坐約5分鐘後離開，團員們相當興奮，還有人說「我們被放生很久了，上次到青年團看我們、聊天的主席是柱柱姐（洪秀柱），希望江主席有機會再來聊聊。」

隨後江啟臣穿越地下1樓中庭，一旁則是養著龍魚、錦鯉的魚池，江並未駐足。

有媒體提及該魚池在去年7月總統初選揭曉、韓國瑜勝出當天，有條被視九五之尊的「龍魚」，疑因緊鄰的工地施工震動，跳出魚池被曬死，引發聯想；黨工也介紹，目前魚池裡有來自屏東的大錦鯉，頗有看頭。媒體問江「要不要去看龍魚」，他大笑說「不需要啦！黨比較需要的是『年年有餘』，不是龍魚」。

江啟臣被認為政治風格、路線，類似前主席朱立倫，他今天訪視各單位的作法，也與朱立倫就任新北市長、黨主席，會先到各局處或各單位「打招呼」的作法相同，一方面問候及打氣，一方面也是行動管理。不同的是，朱立倫都走樓梯，江啟臣則是搭電梯。

(中時 )