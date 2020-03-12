全球股市12日（週四）暴跌，呈現一片慘綠，因美總統川普意外向歐洲實施旅遊禁令，以遏止新冠肺炎蔓延，此舉震驚投資人，凸顯情況嚴重促使川普緊急採取行動，也意味疫情惡化令全球企業與經濟受到更大威脅。

美國標普500指數繼周三重挫4.89％、陷入熊市之後，該指數期貨周四又跌落4.7％。此外，道瓊工業指數繼前一日狂瀉逾千點後，周四期貨又跌逾800點。

歐洲Euro Stoxx 50期貨指數暴跌5.8％至2016年中以來最低水準。

亞股也是全面倒地，日經225指數一度跌落5.3％，隨後跌幅收斂至3.5％。澳股狂瀉7％，韓國也重挫3.2％。

MSCI亞股指數（日本以外）重挫4.1％至2019年初以來最低。

新加坡澳監銀行（ANZ）亞洲研究主管Khoon Goh表示，「美國對歐洲實施旅行禁令，讓每個人都驚訝不已。我們早就知道對經濟影響很大，也認為還會祭出額外措施。但這個舉動是出乎市場意料之外的…短期會引起極大的經濟成本。」

川普周三宣布，自周五起美國將暫停所有歐洲赴美國的旅行，藉此對抗疫情，實施時間為30天，不過旅行限制不包括英國。

(工商 )