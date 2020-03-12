支持團體「麻雀計畫」（Sparrow Project）表示，前美軍情報分析人員曼寧（Chelsea Manning）今天自殺未遂，目前正在醫院接受治療。

法新社報導，麻雀計畫在網站上說道：「她已送醫治療，目前正在康復中。」

曼寧去年3月拒絕替大陪審團調查反祕密組織維基解密（WikiLeaks）一案作證，遭維吉尼亞州亞歷山卓市（Alexandria）聯邦法院裁決藐視法庭，去年5月還押聯邦監獄。

根據美聯社報導，聯邦法院13日將就終止對曼寧制裁措施的動議召開聽證會，麻雀計畫表示，曼寧「仍被安排出席」這場聽證會。

她多年前洩漏有關伊拉克戰爭與阿富汗戰爭的機密文件，成了反戰及反祕密運動人士眼中的大英雄，她的行為也幫助維基解密成為全球反祕密運動中的一股勢力。

麻雀計畫說：「她仍然堅定拒絕參與祕密進行的大陪審團程序，她認為這很容易受到濫用。」

「曼寧小姐先前曾表示，即使蒙受遭遇重大傷害的風險，也不會背叛自己的原則。」

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(中央社)