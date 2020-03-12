天風國際證券分析師郭明錤指出，精元(2387)將供貨蘋果剪刀腳鍵盤導光板，打破茂林-KY(4935)獨家供應地位，不過，根據側面探聽到公司方面消息指出，目前茂林-KY仍是百分之百供應商，並沒有聽聞掉單，且報告內容指出，僅緯創會跟茂林採購導光板，但實際上茂林並無供貨給緯創。

茂林-KY去年重回美系客戶剪刀腳按鍵式鍵盤導光板供應鏈，帶動第4季營收表現強勁，單季合併營收16.15億元，季增67.36％、年成長11.76％，2019年全年營收52.86億元，年減2.5％。茂林重回發光鍵盤供應鏈，市占率更由前幾年的80％這次全拿，法人看好今年營收動能，全年挑戰史上新高。

不過，郭明錤出具的報告指出，維持對2020年新款MacBook將全部改採剪刀鍵盤的預測，供貨商在今年第2季來自MacBook的營收與盈利將有顯著成長，但精元將打破茂林獨家供應地位並開始出貨導光板。

郭明錤認為，精元的導光板開發進度優於預期，預計在今年上半年出貨，先從量大的MacBook Pro入門機型開始，供貨比重在1H20、2H20與2021年將分別達到15～25％、30～40％與45～55％。

報告指出，茂林-KY因流失MacBook導光板訂單給精元故出貨在中長期將顯著低於市場預期，預期茂林的訂單將分別在2020與2021年顯著下滑至65～75％與45～55％。且最終精元組裝的剪刀腳鍵盤所採用導光板均會自製，僅緯創會跟茂林採購導光板。

不過，根據調查，茂林從未出貨MacBook剪刀腳鍵盤導光板給緯創，主要還是給MacBook兩大組裝廠，而客戶拉貨也相當正常，市占率並沒有下滑情況，對於報告內容不以為然。

(時報資訊)