「警察先生，有黑影在我的木蓮花園裡走動，你們可以過來幫幫我嗎？」園主透露著不安的情緒，本月3日晚上9時許淡水知名賞花景點「楓樹湖木蓮花」園區有1個黑色身影在林中徘徊，員警與里長一同到場查看，原來是失智症的陳姓老嫗獨自在園區內徘徊，由於老嫗不是第一次走失，里長憑藉著腦海的印象，一眼就認出她是居住山子頂的里民，趕緊通知著急的家屬前來團聚。

3日晚上9時許楓樹湖的木蓮花協會理事長報案稱楓樹湖的木蓮花園內有人影徘徊，擔心可能是宵小入侵，所長郭芳富與警員劉軒倫聽聞後不敢大意，偕同水源里長張志禎一同前往一探究竟。

果然樹林間，隱約有人影走動，員警靠近查看，原來是名身軀瘦小的老婦人，眾人頓時卸才下了心防上前關心，眼尖的所長發現她手上有條預防走失電子追蹤手鍊，認為老嫗疑似患有失智症，一旁的里長突然出聲：「我認得她，之前她也曾走丟過，是住在山子頂的陳○○」，接獲通知的家屬連忙趕到現場，丈夫及女兒心中不捨溢於言表，感謝警方及里長的熱心幫忙，讓母親能平安回家。

陳姓老嫗的女兒表示，媽媽罹患失智症，之前也曾經走失過，所以特別幫她裝設電子追蹤手鏈。今晚6時要叫媽媽吃晚餐時，卻發現她不在家中，電子手鍊偏偏這時候沒電，直到晚間9時許接到張里長的電話，說媽媽在楓樹湖找到了，接到老母親平安無事的消息，心裡的大石終於可以放下，立即趕到現場將她接回。

淡水分局呼籲，家中成員若有年邁或有失智症、自閉症、精神障礙者，應儘量避免單獨外出，並注意其可能的活動範圍，不定時拍照，並配戴留有聯絡方式之飾品、證件或手機，也可向區公所申請愛心手環，或至直轄（縣）市警察局各分局偵查隊申請建立指紋檔。

(中時 )