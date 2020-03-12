新冠肺炎疫情未歇，為使員警能夠安心執勤，新北市淡水警分局特別淡水及三芝區各增設1處戶外偵詢處所，架設T型透明壓克力隔板，有多一層的防護機制，避免直接飛沫傳染，降低第一線員警在面對民眾時，受到疫病感染的風險。

警察機關屬於公眾場所，警察需要時時面對民眾，各單位皆已落實體溫測量，另搭配各駐地入口處的酒精與乾洗手凝露，讓來訪民眾與第一線同仁執勤時能隨時消毒：在機關外偵詢隔離專區偵詢及受理報案，也可多一層防護，必要時也會穿著全套防護衣，降低員警感染風險，落實防疫工作。

為使員警能夠安心執勤，特別設置戶外偵詢處所，架設T型透明壓克力隔板，有多一層的防護機制，避免直接飛沫傳染。戶外偵詢處備有夜間照明燈、偵詢電腦、攝影機、隔離衣、口罩、醫檢手套、酒精、漂白水及額溫槍等防護裝備，另外，針對居家檢疫、居家隔離對象、發燒疑似感冒症狀者或疑似衛生局通報對象，也可穿著全套防護衣進行工作，以降低第一線員警在面對民眾時，受到疫病感染的風險。

戶外偵詢場所設置，重點是可以避免病毒於室內環境中持續擴散，也保護第一線員警的身體健康安全，兼顧維護治安與健康，同時要求員警執勤時保持警戒、常洗手、量體溫及勿摸口鼻，確保防疫無漏洞，保護警察也保護民眾。

(中時 )