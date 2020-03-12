立法院副院長蔡其昌12日邀集相關單位會勘。（陳淑娥攝）

受極端氣候影響，台中市外埔區鐵山里下鐵山段護坡滑動坍塌，沿線居民生命財產飽受威脅，立法院副院長蔡其昌12日邀集相關單位會勘，將由農委會水保局編列1500萬元進行第二期改善工程；台中市水利局將與專家研議最有效護坡施作方式

鐵山里下鐵山段是鐵山里與廍子里交界坎坡，從鐵砧山一直連綿至馬鳴里，長約1.2公里，坎坡高差15至20公尺，多年來，當地民眾依賴綠化植栽，以維持坎坡穩定度。

蔡其昌邀集行政院農委會水保局台中分局祕書楊燕山、國有財產署股長蔡培元、市議員施志昌、台中市水利局科長梁宇升、外埔區公所主祕白植杰及鐵山里里長劉圳現勘，啟動第二期改善工程，將針對護坡、水保設施及地質穩定性問題進行改善作業，解決因強降雨造成坎坡遭侵蝕滑落狀況。

蔡其昌表示，外埔鐵山里因地形緣故邊坡特別多，去年爭取到第一期整治工程，今年再爭取到1500萬元經費，進行第二期整治工程。施志昌說，目前尚有300公尺待改善，待兩期工程完成，沿線居民在大雨來臨時不再心驚膽顫。

水利局科長表示，第一期工程針對外埔區廍子段456地號及虎尾寮段701地號250公尺邊坡進行改善，工程經費約700萬元，將於4月底完工；第二期邊坡長度較長，會由專家現場詳細踏勘，研議最有效護坡施作方式。

(中時 )