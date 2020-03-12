高雄市長韓國瑜在歷經總統敗選後，回到高雄還要面對罷免的挑戰，對此，一高雄人跳出來訴說心裡真實的感受，他表示，韓國瑜是高雄的貴人！高雄市民應要珍惜有這樣的市長，而不是不分是非就要罷韓！

韓國瑜專心拚市政，對於罷韓熱潮保持低調，不多做回應。許多罷韓人士都稱韓國瑜沒有政績，但回顧這一年多來韓市府鋪路、推動觀光，持續建設大眾運輸，啟動捷運黃線綜合規劃、環評，並研究紅線小港林園延伸線可行性，另外還有公車式小黃、設立青年局、公托、安心餐券、雙語實驗學校等。在在顯示韓國瑜並為如罷韓團體所說，因選總統而荒廢市政。

有網友在臉書《李四川後援會》臉書分享一高雄人真實感受，該高市民表示，他認為是韓市長做得很好，很用心、很努力，路平了沒坑洞，箱涵清了也沒淹水，做了好多事，多到無法細數！對他來說，韓市長是高雄的大貴人。小時候長輩說，人家給我們一分我們要還人三分，還要「食果子拜樹頭」！高雄是有人情味的地方，他相信大部分的人心中還是能有分辨是非的能力，不被操控作為棋子！

該市民更要「高雄人團結起來別被操控」、「輸不起高雄？不斷操作想奪回政權（醜陋不堪，為權為利，操作手段）」、「某人名言『割喉割到斷』，罷韓也是手段之一」、「還是持續不斷找韓市長麻煩的感覺」？

網友留言。（摘自李四川後援會臉書）

(中時電子報)