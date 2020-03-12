勞動部勞動力發展署雲嘉南分署南方創客基地口罩套DIY課報名踴躍。（劉秀芬攝）

小成本就能達到防疫的效果，防疫動手做。因應新冠肺炎疫情蔓延，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署南方創客基地近期開課，教民眾自製口罩殺菌機及口罩套，參加首堂課的民眾直呼「好實用、好有趣」。

今年26歲的創客吳中仁，畢業於馬偕醫學院，現職為臨床聽力師，為了防疫，發想出紫外光消毒燈箱做成的口罩殺菌機，並與南方創客基地及Fablab Tainan的創客合作，運用雷射切割機、釘槍、木板、短波紫外光（UVC）燈管等，花3周做好成品，耗材只要1000多元，比市售便宜一半以上。

吳中仁說，自製的殺菌機，可選擇照射強度較強的燈管，來減少殺菌的時間，他設計的口罩殺菌機，約30秒內就能殺死物體表面絕大部分的病毒、細菌、微生物及黴菌等，不僅可以用來消毒口罩、口罩套，也能用來消毒餐具及日常生活用品等。

此外，為了減少口罩用量，現在自製口罩套也相當熱門，只要透過裁布、燙口罩皺褶、車布邊，簡單幾個小步驟，就能在15至20分鐘輕鬆完成。雲嘉南分署號召創客講師，帶領民眾製作藍染、刺繡及絹印創意口罩。

雲嘉南分署長劉邦棟表示，防疫期間自己動手做防疫品，既實用又能省下荷包，本月將舉辦9場防疫系列教學工作坊，包括製作口罩殺菌機1場及口罩套8場，協助民眾一起來防疫。

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(中時 )