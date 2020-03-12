自新冠肺炎(COVID-19)疫情爆發，除了政府將提供振興抵用券，外送企業提供免運服務等方式來抵禦疫情衝擊，網路家庭（8044-tw）旗下PChome商店街今(12)日也加入助陣，推出『實體店紓困轉型e專案』網路開店振興計畫。只要全台中小企業擁有實體店面符合條件，即可申請此網路開店專案，補助前6個月交易0%成交費，來降低因為疫情導致人流驟減、商圈冷清帶來的業績傷害。

商店街營運長黃淑琳指出，「自2月以來疫情持續蔓延，影響全台消費者出門意願，其中以實體店、餐飲與服務業者受到影響最嚴重，為了協助中小企業能挺過這次的難關，擁有全台超過120,000網路開店的PChome商店街即日起祭出 3 大方面紓困振興專案，從開店費用補助、銷售成交補助、到實體店家系統教育訓練等都傾力相挺，並提供補助6個月成交費0%，大力輔導實體店家快速投入網路市場，降低商圈人流驟減之影響。」據行政院主計處指出2月份台灣消費者物價指數為102.16%，與前期相比降低了1.08%，顯見在疫情持續威脅、經濟活動減緩的狀況下，消費者也持續減少購物的需求。

為了讓實體線下的店家能快速移轉至線上網路開店，自3月12日起至4月30日止起符合擁有實體店面條件的店家，即可申請商店街『實體店紓困轉型e專案』，開店一次性費用未稅10,000元，將補助可刷卡12期分期0利率(月繳只需833元) ，大幅降低店家進入門檻，用最低成本投入宅經濟市場；銷售成交上，補助前6個月0%免抽成，無論營業額高低，都不再收取額外成交手續費，PChome商店街共同幫助受疫情衝擊的實體店家度過難關；系統教育訓練上，實體店家轉型e化可快速透過商店街線上影音系統輔導或專人諮詢，立即享有平台大流量、各項網店必備的金物流系統與行銷工具，得以迅速招攬網路買家目光與消費，降低人流商務之損失，待疫情減緩結束後也能延續經營，PChome商店街即日起開始接受擁有實體店家申請，補助名額有限，額滿為止。

(中時電子報)