自新冠肺炎爆發至今，人流驟減、商圈冷清重傷零售實體通路業績，全台店家數與商品數最多的行動賣場-網路家庭（8044-tw）旗下PChome商店街今天(3/12)率先助陣，推出『實體店紓困轉型e專案』網路開店振興計畫，只要全台中小企業擁有實體店面符合條件，即可申請此網路開店專案，補助前6個月交易0%成交費。

商店街營運長黃淑琳指出，「自2月以來疫情持續蔓延，影響全台消費者出門意願，其中以實體店、餐飲與服務業者受到影響最嚴重，為了協助中小企業能挺過這次的難關，擁有全台超過120,000網路開店的PChome商店街即日起祭出 3 大方面紓困振興專案，從開店費用補助、銷售成交補助、到實體店家系統教育訓練等都傾力相挺，並提供補助6個月成交費0%，大力輔導實體店家快速投入網路市場，降低商圈人流驟減之影響。」據行政院主計處指出2月份台灣消費者物價指數為102.16%，與前期相比降低了1.08%，顯見在疫情持續威脅、經濟活動減緩的狀況下，消費者也持續減少購物的需求。

(工商 )