俗稱「新冠肺炎」的新型冠狀病毒COVID-19全球肆虐！奧斯卡影帝湯姆漢克斯12日透過IG發文表示，他和妻子麗塔威爾遜目前人正在澳洲，兩人身體皆出現疲累，症狀就如感冒，並出現一些疼痛，而妻子則還有畏寒，且輕微的發燒，在接受新冠肺炎篩檢後，結果呈陽性反應，目前正在治療中。他表示兩人將會遵守醫護人員指示進行隔離，並會隨時更新狀況，最後更呼籲大家照顧好自己。

根據中國大陸衛生部門公布的資料顯示，罹患2019新型冠狀病毒感染症狀，臨床表現以呼吸道症狀乾咳為主，同時合併發燒、四肢無力等症狀，部分患者可能出現呼吸困難，嚴重時，可能進展至嚴重肺炎、呼吸道窘迫症候群，或是多重器官衰竭、休克等。

目前2019新型冠狀病毒感染，仍無特定有效藥物可供治療，醫師依個案臨床症狀或病況，給予適當支持性醫療處置後多能康復；不過，也有死亡病例，致死率大約為2.2％，死亡個案多具有潛在病史，例如糖尿病、慢性肝病、腎功能不全、心血管疾病等。

然而，從發病個案的流行病學資訊來看，新冠肺炎疫情除了感染外，也有家庭群聚及醫護人員感染的個案報告，因此，高度懷疑2019新型冠狀病毒，可藉由近距離飛沫傳染，或是直接、間接接觸病人的口鼻分泌物或體液，而增加人傳人的感染風險。

儘管科學家高速研發治療藥物及預防疫苗，但目前仍沒有疫苗可以預防2019新型冠狀病毒的感染，目前最有效的預防措施與其他呼吸道感染相同，建議養成勤洗手的良好衛生習慣，並儘量避免出入人潮擁擠、空氣不流通的公共場所，及避免接觸野生動物與禽類，若有需要則應戴口罩。

若實在不方便洗手的場合，或是現場無濕洗手設備時，建議可以使用酒精乾洗手，也可以破壞病毒外套膜，有效殺死病毒；若是當雙手有明顯的髒污或沾到血液或體液時，仍建議使用肥皂濕洗手，才能確保手部衛生。

當然，平時也要養好身體、顧好免抗力，才能讓病毒不入侵、降低感染的機會。

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(中時電子報)