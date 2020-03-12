「國標女王」劉真上月住院開刀，未料在過程中心臟一度驟停，院方動用葉克膜搶救後，劉真目前病況仍不明朗。今(12日)媒體報導，至今劉真所裝的心室輔助器已換過3組，花費超過百萬。

劉真上月驚傳病危，和她結婚6年的老公辛龍後來心碎開腔，表示願用自己的生命換回劉真，因為4歲女兒可以沒有爸爸，但不能沒有媽媽，10日他再度發文，透露女兒很想媽媽，「我對於外界的一切，沒什麼好多說的，但，看到孩子，我求，我還是在求」，也希望外界能持續為劉真加持禱告加油。

而邱瓈寬（寬姊）也透露：「身邊所有朋友的建議，辛龍都付諸行動，榮總的醫療專業我想也不需多言，所有人都在為了讓劉真好起來而努力，希望社會能多給些空間」，希望大家多給家屬空間好好照顧劉真，也對通靈人士說：「如果你們跟神靈熟識，請幫忙跟眾神轉達我們的心願就好，不要再給辛龍壓力了」。

據《ETtoday新聞雲》報導，知情人爆料，劉真至今已經替換了3組心室輔助器，通常一般人是7天換1組，如果情況不好、消耗快，大概1、2天就需更換，而每次進行更換必須採取侵入性治療，有一定風險，而心室輔助器的價格約在35萬台幣上下，粗估劉真為了換心室輔助器已花費1百多萬。

(中時電子報)