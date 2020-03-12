新冠肺炎除了影響免疫系統，也可能波及其他器官。大陸湖北省政府網站刊發專家建議指出，新冠病毒通過刺突糖蛋白（S蛋白）與宿主細胞血管緊張素轉化酶2（ACE2）結合從而入侵細胞，主要集中在睾丸精原細胞，大陸專家建議，感染新冠肺炎的適齡男性，在康復後應進行生育力檢查。

新浪新聞引述湖北省政府網站消息指出，新型冠狀病毒感染以肺臟和免疫系統損害為主，但理論上新冠感染還可能造成睾丸損傷。因此，華中科技大學同濟醫院生殖醫學中心李豫峰教授團隊提醒：感染新冠肺炎的適齡男性，在康復後應進行生育力檢查。

報導指出，新型冠狀病毒通過刺突糖蛋白（S蛋白）與宿主細胞血管緊張素轉化酶2（ACE2）結合從而入侵細胞，引起組織損傷。除肺以外，人體很多其他器官也表達ACE2，如睾丸、小腸、腎臟、心臟和甲狀腺等。其中，睾丸表達大量的ACE2，主要集中在睾丸精原細胞、支持細胞和間質細胞，這幾種細胞均與男性生殖功能密切相關。

生曲細精管又叫生精小管，是精子生成的場所，內有各級生精細胞和支持細胞，曲細精管之間含有間質細胞。精原細胞是形成精子的前體細胞；支持細胞對於維持精子發育的微環境至關重要，成年人的支持細胞不再分裂，數量恆定；間質細胞則是合成和分泌雄激素的主要細胞，雄激素可促進精子發生和男性生殖器官發育，以及維持男性第二性徵和性功能。

儘管目前尚無研究證實新冠病毒感染是否損傷睾丸及影響男性生育能力，但新冠病毒與SARS病毒高度相似，其感染入侵細胞受體相同，即ACE2。儘管未在睾丸中檢測出SARS病毒，但SARS感染仍可導致睾丸出現嚴重的免疫性損傷，引起睾丸炎，並造成生殖相關細胞廣泛破壞。

報導指出，所以從理論上推測，新冠感染可能造成睾丸損傷，影響精子生成和雄激素合成。精子生成受阻會影響男性生育能力，嚴重者可能導致男性不育；雄激素不足會影響男性第二性徵和性功能，降低生活質量。

因此，對於有感染病史的男性，尤其是有生育需求的男性，最好在康復後進行精液質量和激素水平等生育力相關檢查，以便及時發現問題儘早處理。

(旺報 )