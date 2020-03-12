新冠肺炎疫情仍在延燒，108年地方特考錄取人員基礎訓練預計4月27日起陸續開訓，高普考也已分批調訓，保訓會今天宣布，由於該項訓練是取得任用資格的法定訓練，將比照各級學校，只要有2人確診就全部停課，至於今年度的地方特考集中實務訓練則取消辦理。

公務人員保障暨培訓委員會今天在考試院會報告，根據規定，公務人員考試錄取人員及各項晉升，都必須經過訓練，才能正式取得公務人員身分及晉升，為避免訓練過程造成防疫破口，保訓會提出各項因應配套措施。

其中108年公務人員高普考試錄取人員基礎訓練，已從去年11月25日起陸續開訓，分4梯次辦理，總計要訓練3762人，其中3084人已完成訓練，目前還有647人在訓練中。108年地方特考錄取人員基礎訓練，也預定於本年4月27日起陸續開訓，目前預估將調訓2000人。

保訓會指出，基於本項訓練是考試錄取人員取得任用資格的法定訓練，且須於報到後4個月內完成訓練，為維護初任人員身分取得的重大權益，保訓會規劃依原定的訓練檔期辦理，但為確保參訓期間的安全防護，將比照教育部發布的「校園因應新冠肺炎疫情停課標準」。

依規定，未來高普考試及地方特考基礎訓練，只要1班有1位師生被指揮中心列為確定病例，則該班停課，有2位以上師生被指揮中心列為確定病例，則該訓練班所全數停課。

停課的班級採原班原地（以北、中、南部地區為原則）補足剩餘的課程，並併至最近的下一梯次實施成績評量，如果已無梯次，則另行新增辦理評量事宜。

為避免受訓人員因群聚及相互交流而衍生感染的可能風險，訓練過程取消開訓和結訓典禮及參訪活動，並錄製「訓練法規與實務」及「專題研討與實務」課程影片於各班播放，合堂課程部分，則採同步視訊或改採小班制分散座位方式辦理。

而且自108年地方特考錄取人員基礎訓練起，取消行政程序法課程分班授課及專題研討課程跨班分組作業，以減少受訓人員接觸的機會。

在集中實務訓練部分，108年地方特考錄取人員原本至遲應於4月上旬至實務訓練機關報到接受訓練，約8月上旬訓練期滿。保訓會指出，考量新冠肺炎疫情目前尚未趨緩，倘視疫情狀況延期辦理，恐無法於原定4個月的實務訓練期間內實施，因此本年度取消辦理該項考試集中實務訓練。

至於性質特殊的高普考類科或特種考試錄取人員訓練，保訓會也已通函各機關，建議原則比照教育部停課標準及基礎訓練原班原地補足訓練的做法辦理。

(中時 )