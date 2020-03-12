衛福部日前發布指引，要求「自主健康管理」的醫事人員不要到醫療院所上班，如依現行勞動部官網說明，衛生主管機關要求「自主健康管理」，雇主如果對勞工出勤有所疑慮，而要求勞工不要出勤，因屬雇主受領勞務遲延，仍應照給工資，但立委賴香伶拿出薪資單表示，竟有醫護人員在自主康管理期間遭扣薪，呼籲勞動部應盡速與衛福部討論。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天邀請勞動部、經濟部、交通部、農委會等部會進行「因應嚴重特殊傳染性肺炎期間受影響產業與員工所提供相關措施」專案報告。

立委張育美說，衛福部因防疫需求禁止醫事人員出國，雖然衛福部有補償與規範，衛福部有找勞動部討論給薪與否嗎？婚假、特別休假等要如何處理？醫療院所是否可以一慮不准假呢？

賴香伶指出，已有醫護人員投訴，一天的自主健康管理就遭扣薪2140元，甚至要求要請不給薪的「防疫隔離假」，目前在公立醫院的醫事人員就有200人遭自主健康管理無法上班，勞動部應注意醫事人員的勞動權益。

許銘春表示，衛福部正在處理，醫護人員也是勞動者，但因為防疫必要的措施，勞動部也要尊重但要特別注意醫事人員的權益，會向衛福部反映。

(中時 )