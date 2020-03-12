「口罩實名制2.0」12日上午9時上線，開放預購233萬人份口罩，但系統一開放就大當機。健保署長李伯璋出面說明，已全力搶修「健保快易通」APP。

「口罩實名制2.0」12日9時起開放線上預購，但不管是民眾自備讀卡機，插入健保卡或自然人憑證的網頁版還是「健保快易通APP」，不是呈現404，就是連線速度緩慢，無法登入，顯見民眾一窩蜂上網搶購造成系統壅塞當機。

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(中時電子報)