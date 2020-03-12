北市駱姓、謝姓女子在臉書貼文，指稱「大女兒辣椒醬，香蔥菜脯非原創，抄襲別人實在很可恥......」遭家興盛公司楊姓負責人控告妨害名譽，士林地檢署偵結，以楊確實在2017年12月晚間到謝女住處向駱學習辣菜脯醬製作過程，縱駱2人言論不理性，並非出於虛偽捏造，對2人予以不起訴。

楊女以「大女兒」為註冊商標，在網路上販售辣椒醬、小魚乾醬、菜脯醬等商品。駱女前年12月底，在臉書以及「耕禾家傳極選好食」臉書粉絲頁，貼文指稱看到自稱原創的「大女兒辣椒醬」，香蔥菜脯並非原創「她抄襲我的祖傳食譜，已經去原創意義，以低廉食材扣除代工廠費用，應該猜測30-40元成本，卻賣300元，請將抄襲我的香蔥菜脯下架，既往不咎，（歡迎八卦週刊私訊，我有驚人大內幕）」。另外，謝女則貼文「抵制大女兒嚴選伴手禮之香蔥菜脯」。

楊女認為，臉書貼文足以毀損家興盛公司商譽以及她的人格尊嚴與社會評價，控告公然侮辱、加重誹謗罪。

但駱女則否認犯行，辯稱前年2月底，曾到謝女住處，教授香蔥菜脯作法，楊女當時以筆記抄寫配方、原料廠商等資料，「我當時有告知配方是外婆留下，不能從事營利行為，過了半個月，就在網路上看到楊販售香蔥菜脯，楊卻說並非當初所教授的作法，才因此貼文陳述事實經過」。

檢察官調查，楊曾傳訊給駱「口味的部分我是用自己的辣椒醬配方當底在調整的，味道不會跟你的蘿蔔乾一樣，沒有偷走你們配方，不用擔心」、「謝謝你那時候的幫忙」、「沒有豬油」、「有再加其他調味」。

但駱女依香蔥菜脯外包裝，裡面含有油蔥酥、還有她認為影響味道最重要的豬油，與當初傳授香蔥菜脯成分一致，因而質疑楊女涉及抄襲。

不起訴書指出，駱、謝2人是提醒網友自行判斷商品的原創性，基於個人經歷的評論，縱使夾雜「可恥」、「劣根個性」、「骯髒」等字眼，令人感到不快或不滿，但多屬陳述事實的範疇，衡以消費大眾利益，屬於可受公評之事，因而處分不起訴。

(中時 )