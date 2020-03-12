勤業眾信（Deloitte）聯合會計師事務所今（12）日發布《2020保險產業趨勢展望》報告指出，IFRS 17、國際保險資本標準（ICS）等國際監管變革挑戰時，保險業者應掌握「監管變革、商品創新和善用數位科技」三大原則，以面對多變的外部環境並持續成長。

同時，新冠肺炎（COVID-19）肆虐，加上超高齡社會即將來臨，促使民眾日益重視健康風險，勤業眾信也提醒，保險業者應加速數位轉型及商品創新的腳步，敏捷回應保戶需求、快速做出組織應變等措施。

勤業眾信聯合會計師事務所保險產業負責人林旺生表示，許多保險業者致力提升成本效益，也有許多業者積極展開優化升級策略，且逐漸降低投資外部企業的比例，轉向為從基礎改變商業模式的創新技術，例如：運用AI、新型銷售平台、另類產品開發與其他創新技術等，來強化核心系統、提升分析效能或增進顧客體驗，以帶動更多提供保戶服務之機會。

面對疫情衝擊，林旺生指出，由於目前部分產業斷鏈、民眾短期消費力降低等，企業所需的團險或購車、旅遊相關之產險業與投資型保單，受總體經濟的影響較大；從中長期來看，疫情也激發了民眾的健康管理意識，將有利於提升外溢保單型健康險的表現；整體而言，對於保險產業的發展仍可保持謹慎樂觀態度。

勤業眾信聯合會計師事務所精算諮詢服務副總經理劉承宗表示，外溢保單的設計概念為「愈健康愈省錢」，鼓勵被保險人以自我檢視及降低風險的方式減免保費。其優勢在於以超市購物、健身房運動換取健康點數，或使用免費電影票等多樣化方式維持身心健康。保險公司也利用穿戴式裝置發展外溢保單，即時記錄個人健康指標和監測預警。更重要的是，外溢保單能喚醒國民預防疾病的意識，推廣定期健康檢查追蹤、防範疾病於未然的概念，推動國民健康比例提升、落實最好的外溢效果。

(工商 )