大陸隨著春耕有序展開，化肥等農資需求量持續攀升，多家化肥公司已開足馬力生產，全力為春耕護航；伴隨大陸運輸影響緩解，肥料企業補庫存需求很旺，有利東鹼（1708）、惠光（6508）營運加分推進。

據中國氮肥工業協會、磷複肥工業協會和鉀肥工業協會預計，在疫情尚未解除下，企業因物流不暢導致氮肥資源分布不均，或因庫存壓力被迫減產，春耕期間化肥供應量仍有可能下降，尤其是部分化肥企業少、社會庫存少的地區可能出現化肥供應緊張現象，化肥近期受到春耕效應開始漲價。

分析師指出，肥料公司通常在每年12月進行春耕儲備，在沒有新貨源入庫的情況下，儲備量基本能覆蓋2個月生產需求。今年受疫情影響，目前化肥公司儲備庫存基本見底，陸續進入補庫存階段，帶動相關產品價格回升。

惠光農科營收占比約63％、地工膜等環科營收比約37％。植物保護劑產品以兩岸為主，並銷售東南亞及南美；地工膜部分則集中外銷至澳洲、大陸、越南、南非等市場。

東鹼硫酸鉀年產量達15萬噸，營收佔比45％；另有15艘船全輕便型船的散裝航運船隊，營收比約35％，純鹼貿易為20％。

東鹼轉投資持股4成東典光電（6588）去年EPS2.41元，將由興櫃轉上櫃，承銷發行股數為3425張，發行價暫訂每股85元，增添東鹼投資、釋股利多題材。

(工商 )