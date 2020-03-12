台中亞緻飯店已於3月8日歇業，3月9日依規定提報大量解僱計畫書，給予台中市政府勞工局。勞工局12日表示，該局當日上午即前往飯店進行大量解僱訪視，除督促資方積極與勞工進行勞資自治協商外，也規劃於3月中旬舉辦飯店主題式徵才活動，協助194名被資遣員工轉職。

勞工局強調，若短期無法順利就業，勞工局將協助請領失業給付或推介參加職業訓練。

勞工局表示，台中亞緻飯店被資遣員工有194名，飯店代表說明因受新冠肺炎疫情影響，導致公司營運虧損，經公司董事會決議於3月8日結束營業，3月9日依《大量解僱勞工保護法》規定，提報大量解僱計畫書通知市府，並於3月10日召開勞資協商會議，與勞工協商資遣日期、資遣費給付等相關權益；勞工局也會持續督促該公司落實法令規定，保障勞工權益。

勞工局指出，台中亞緻飯店於大量解僱勞工過程中，將面臨大量解僱自治協商、資遣費、應休未休特休假工資發放，及育嬰留職停薪勞工資遣等疑義，勞工局除在訪視過程中，逐一說明規定，也商請勞動部勞工保險局協助說明勞、健保及勞退等相關規定。

另該局也要求亞緻與勞工終止契約時，應結清工資，並將其未休畢的延長工時，及特別休假未休天數依法折算工資發給，並應依年資發放資遣費。

針對被資遣勞工後續轉業問題，勞工局也說明，台中市就業服務處將於3月中旬，規劃辦理飯店主題式徵才活動，協助該公司被資遣人員轉職；對於短期無法順利就業的勞工，也將指派專人統一受理失業給付申請案件，將協助請領最長6個月的失業給付，或推介參加職業訓練，及協助請領最長6個月的職業訓練生活津貼。

此外，台中市就業服務處也提供一站式就業服務，協助辦理求職登記、媒合適當職缺，並採「單一窗口」及「固定專人」方式，依個別需求提供各項就業促進措施，如履歷健診、職業適性診斷等服務；並持續追蹤該公司解僱員工及給付資遣費等相關費用情況。

(工商 )