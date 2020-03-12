疫情擴大 推特要求全球員工在家工作 14:342020/03/12 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 眼見COVID-19（新冠肺炎）疫情持續擴大，推特（Twitter）在部落格上發文，要求全球4,900名員工在家工作。 推特表示這項命令屬強制性，因為公司有責任「支持我們的社區以及那些可能受感染的人」。推特提及會持續支付薪資給臨時工與時薪人員，因為員工都待在家，使這些人無法在公司執行任務。 推特不是唯一推動員工遠端工作的科技業者。谷歌周二要求北美10萬名員工在家工作後，周三將此政策實施於全球多數員工。 (工商 ) #全球 #推特 #在家工作 #名員工 #要求 也許您會感興趣 推薦閱讀 20年都遠距工作 唐鳳：我採取番茄時鐘法 14:012020/03/08 財經 Fed褐皮書示警 陸斷鏈危機恐超預期 04:102020/03/08 生活新聞 蘋果要求西雅圖員工在家工作 22:162020/03/08 財經 加州疫情升溫蘋果要求員工在家工作 WWDC或被迫取消 14:182020/03/09 科技 紙箱太小裝不下？網曝神招秒解決 15:152020/03/09 日常 韓科技廠連停工 影響全球產業鏈 04:102020/03/10 焦點新聞 本世紀最大經濟挑戰來了 04:102020/03/10 時論廣場 追思日本大地震 蔡英文：台日相互依靠超越逆境 10:342020/03/11 政治 日本大叔仿UNIQLO模特穿搭 效果太驚人 19:122020/03/11 日常 NBA》爵士第二位球星推特宣布確診！ 12:292020/03/12 體育 財經熱門新聞 19天墜熊市…美股多久逃離「熊掌」？專家給了答案 - 財經 川普驚爆這句話 嚇慘！美期指又閃崩逾千點 - 財經 外資大逃殺！台股終場狂瀉471點 明10400剉咧等 - 財經 - 工商 台股禁空令備好了！還記得2008年下場？ - 財經 股市避險找黃金失靈了 這個才是王道 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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