眼見COVID-19（新冠肺炎）疫情持續擴大，推特（Twitter）在部落格上發文，要求全球4,900名員工在家工作。

推特表示這項命令屬強制性，因為公司有責任「支持我們的社區以及那些可能受感染的人」。推特提及會持續支付薪資給臨時工與時薪人員，因為員工都待在家，使這些人無法在公司執行任務。

推特不是唯一推動員工遠端工作的科技業者。谷歌周二要求北美10萬名員工在家工作後，周三將此政策實施於全球多數員工。

(工商 )