台鐵局9日推出3月9日推出「向醫護人員致敬暖心便當專案」，除了憑醫護證件臨櫃購買打9折，還推出訂購80元以上便當滿10個，即享免費外送，同時享9折優惠。台鐵局今（12）日透露，推出才4天，已有超過1500名醫護人員叫了外送。

交通部長林佳龍今（12）日親自外送台鐵便當到郵政醫院後，正式宣布優惠期間將由3月底延長至4月底，外送範圍從原本試辦的台北餐旅所，自3月23日起，擴大到台鐵局其餘5個場所（台中、高雄、花蓮、基隆七堵、台東）共同加入外送行列。

台鐵局也提醒，將以餐旅所為中心，半徑3公里內的醫療院所為服務對象，訂購80元以上之台鐵便當滿10個以上即可外送。台鐵局說明，每日均可接受預訂，專線服務時間為周一到周五上午8點～傍晚5點，周六及周日訂單請於周五前預訂，主因是需要事先調度人力及運送，以全力支援醫護用餐。

台鐵局「附業營運中心」副總經理李永生透露，新冠肺炎疫情持續，民眾開始避免搭乘大眾運輸工具，也影響台鐵便當銷售，去年每日可賣2.8萬個，目前每日掉了2成。為因應民眾當前對健康的重視，已展開研發，擬放入薑黃等健康食材，希望台鐵便當的菜色，也能符合當前「抗疫趨勢」，將至少推出2～3款搶市。

(工商 )