「口罩實名制2.0版」上路，今（12）起開放線上預購，再到四大超商取貨！繼萊爾富、小七、全家後，OK超商也宣布，民眾只要到OK超商領取口罩，就可享大杯醇品美式咖啡（不限冰、熱）同品項買一送一優惠，會員當次消費金額還加碼兩倍點數回饋，消費越多回饋越多，希望藉此吸客！

OK超商表示，OKmart力挺政府口罩實名制2.0版政策，並提出加碼回饋，民眾只要來OK領取預購口罩，可享OK cafe醇品美式咖啡（不限冰、熱），同品項買一送一優惠；同時，當次消費金額也加碼送出雙倍點數，還能用來換購其他店內的熱門商品。

OK指出，民眾只要在3/12～3/18日，透過手機或者網頁登記預購口罩，收到簡訊確認且付款成功後，憑取貨序號到OK超商，操作門市的OK go智能機台，就能列印單據至櫃檯領取口罩，24小時皆能取貨，比藥局更方便。

此外，因應防疫需求，OK也指出，近期「OK mini」智販機結合防疫物資，將布口罩、抗菌濕巾跟抗菌噴霧放到販賣機販售，主要鋪設校園、商辦大樓等，據OK統計，開學至今使用度明顯提升50％。

另，OK去年攜手外送平台foodpanda合作，推出24小時外送服務，OK觀察統計，在疫情爆發後，消費者使用外送服務的比例提升，近期OK外送業績提高3倍，其中，又以「袋裝鮮食」最受歡迎。

(工商 )