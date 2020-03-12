國立故宮博物院赴立法院教育委員會進行業務報告。立委黃國書指出，今年1、2月受到新冠肺炎影響，故宮參觀人潮較去年同期少了50萬人次，收入少了8,800萬元，是史上空前的數字，希望故宮提出因應。

故宮院長吳密察在報告中表示，為了因應新冠肺炎疫情，已經取消晚間延長時間，加上周一休館，調整營運時間。

同時，為防止群聚感染，已經暫停華語、英語、周末親子參觀等導覽服務，張大千紀念館也暫緩開放。相關集會、演講、工作坊等活動，機動停止或延後辦理。

在展場中的一線員工，上班前、中、後都要量體溫，並佩戴口罩，有症狀就請假就醫。故宮也成立自己的防疫指揮中心，每週召開防疫會議，滾動式檢討防疫工作。

吳密察指出，也會對受疫情衝擊的廠商予以紓困，包括現場委外服務的餐廳、語音導覽、文創商店、委外銷售等。紓困作法如下：

一、解除委外廠商原契約最低服務人數限制、調降權利金、寬限緩繳期間。

二、舒緩合作開發文創商的廠商營業額不足困境，將現有合作契約延長一年，提供廠商營運緩衝。另外，文創商品院外承銷商共20家，因營業額大幅下修，故宮下修文創商品承銷商申請續約結帳金額下限。

三、推動線上展覽服務。

(工商 )