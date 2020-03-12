蕭敬騰（老蕭）所屬的經紀公司「喜鵲娛樂」，繼年前簽約小提琴歌手廖柏雅，12日再宣布《聲林之王2》冠軍李艾薇加盟，成為老蕭以及小宇的同門師妹，心情激動的她興奮表示：「真的非常開心又期待！好幸運可以加入喜鵲這個大家庭，這裡有好多我能學習的音樂圈前輩！還有我愛的蕭敬騰老師和小宇老師，更要謝謝SUMMER姐願意相信我，給我這個機會！」老蕭的經紀人SUMMER也開心地說：「很開心艾薇加入喜鵲，支持有才華的歌手是喜鵲的責任，我很看好她的未來！」預計今年推出全新音樂作品。

李艾薇拿下《聲林之王2》總冠軍後發展備受外界關注，艾薇從小就熱愛唱歌，從10歲開始在世界各地參加歌唱比賽，參加過的比賽至今超過300場，一共拿下約160個冠軍獎座，馬來西亞家裡的獎盃滿到櫃子放不下，通通放在客廳的地板上，當作另類的「迎賓禮」。問到新年新希望，她說：「2020年最大的希望就是可以擁有自己的個人專輯，也很希望可以在自己的演唱會上跟大家見面，因為我真的很愛表演，也很熱愛舞台，真的希望很快就可以跟大家分享我的新作品。」

艾薇從小的夢想就是成為一位歌手，「我很喜歡站在舞台上的感覺，也很享受在舞台上唱歌的時刻」！平常說話可愛甜美的她，一上了舞台開口唱歌就狂野奔放，更曾在《聲林之王2》比賽時憑藉實力派歌聲，讓導師蕭敬騰直呼：「我太愛妳了！」陶喆老師更力讚：「聽艾薇唱歌，我就一直想到老蕭，她像女生版的蕭敬騰，她有那一種柔，也有爆發力。」

李艾薇成為老蕭同門師妹。（喜鵲娛樂提供）

(中時 )