彰化某大學應用日語系男大生前年3月在網路論壇公開留言批評新來的魏姓系主任超色，常以不懷好意眼神打量女同學，令人不舒服，更以不雅字眼謾罵批評，系主任不堪名譽受損提告附帶民事損害賠償100萬元。刑事部分去年9月遭彰化地院依加重誹謗罪判處拘役30日，得易科罰金；民事部分則判賠15萬元。

根據判決書，23歲陳男因為對系主任不滿，2018年3月6日在Dcard狄卡論壇貼文，標題為「日語系新的魏○○主任你們覺得可以嗎？」內文指系主任「真的自信爆表，高傲就算了還他媽超色，上次非禮我們女同學就算了，上禮拜還有女同學去找他簽東西被掃描到全身不舒服」等具體不實指控。

貼文更指「聽同學說他的課超雞掰，神雕俠侶好肉棒」等謾罵文字，被點名的魏姓系主任認為師生雙方宿無恩怨、亦從無授業師生關係，竟遭無此中傷，犯行實屬惡劣，已涉誹謗及公然侮辱，憤而提告。陳男遭彰化地院依加重誹謗罪判處拘役30日，得易科罰金，魏姓主任再付帶提民事訴訟、要求賠償100萬元的精神慰撫金。

陳姓男大生辯稱，當時是在學生，生氣就罵、沒想到後果，想說是大學生的網站，沒多想就留言，對犯行感到抱歉，強調大二升大三時就休學，已婚且在工作，如今已有小孩、太太又懷孕，自己是月光族，無法承受原告求償金額。

法官審酌，陳男所為顯已妨害貶損原告名譽，對在大學任教且為資深教授的原告而言實屬重大名譽損害，致為人師表者難以面對全校師生，影響教學、作研究及寫論文；衡量原告47年次，前年所得逾百萬、總財產逾千萬，被告86年次，前年收入9.5萬元、沒有財產，故賠償以15萬元為適當。

(中時 )