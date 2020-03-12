中央社華盛頓11日綜合外電報導）為因應武漢肺炎對經濟造成的衝擊，美國總統川普今天表示，美國政府將提供500億美元的低息貸款給受影響企業，也將允許個人和中小型企業延後繳交所得稅。

俗稱武漢肺炎的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）蔓延全球，美國境內確診人數快速攀升，股市受此波及大跌，結束長達11年的牛市。川普今晚說明美國政府因應措施。

路透社報導，川普表示，將指示美國小型企業署（SBA）在可授權的範圍內，提供資金給受到疫情衝擊的企業。小型企業署將提供低息貸款，這項措施立即生效。

川普進一步表示，將要求國會將小型企業署貸款計畫的經費增加500億美元（約新台幣1.5兆元）。

另外，川普指出，部分民眾與企業也可以延後3個月繳交聯邦所得稅。一般來說，繳交聯邦所得稅的截止日期是4月15日。

在這項緊急行動下，他說，將指示美國財政部允許受到衝擊的特定民眾及企業延遲納稅，且無須付擔任何利息或罰款。

川普與美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）都表示，延遲徵稅可為美國經濟帶來2000億美元的流動性，但未進一步說明計算方式。

(中央社)