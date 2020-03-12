新冠肺炎疫情延燒，手部清潔成了每日功課，但除了雙手，人體細菌數最高的的地方就屬口腔，稍有不慎，「病從口入」的情況就會發生，水神抗菌漱口水成分為微酸性電解次氯酸水，單純不刺激，抗菌效果達99％，可降低牙周病發生率和去除口中異味，獲得使用者一致好評，更是市售唯一不含防腐劑漱口水！

旺旺台北水神事業部總經理高雅鈴表示，水神抗菌漱口水成分單純無添加，對口腔粘膜溫和不刺激，並且有效幫助清除形成牙菌斑的細菌，降低牙周病發生率。

由於市面上的漱口水成分大多包含石碳酸、桉樹腦、過氧化氫、生物酶、甜味劑、百里酚、蔗糖甚至酒精等，而且都含有防腐劑成分，弱酸的PH值對口腔黏膜仍有刺激性，微酸性電解次氯酸水PH值5.0-6.5，最接近人體PH值，可避免粘膜受到刺激。

高雅鈴指出，微酸性電解次氯酸水(旺旺水神)結合日本技術，製程是以食品級鹽酸經特殊電解槽電解產生，並且不含具刺激性的「鈉」成分，另外他牌漱口水均含有防腐劑，甚至某些品牌含有酒精成分，因此水神抗菌漱口水即使不慎飲入少量都很安全。

高雅鈴指出，微酸性電解次氯酸水全球超過120份檢驗報告，其中日本北里大學生命科學研究所及北里環境科學中心已做過急性經口毒性試驗，日本勞動厚生省與美國FDA更認定微酸性電解次氯酸水為食品添加劑，證明微酸性電解次氯酸水安全無毒。

高雅鈴進一步指出，微酸性電解次氯酸水與病毒細菌作用後就還原成水，對環境無汙染及任何殘留，旺旺水神目前已廣泛使用於家戶、餐飲業、學校及醫院等場所使用。

高雅鈴強調，水神抗菌漱口水成分就是微酸性電解次氯酸水，更是市售唯一不含防腐劑的漱口水，民眾可安心無虞使用。

(中時 )