全球新冠肺炎疫情肆虐，各國都宣布減少集會活動，但法國日前仍集結3千多位藍精靈歡慶節日，對此，醫療粉專也發生表示，真的是不見棺材不掉淚，若法國趴了，整個西歐應該也會跟著崩潰。

新冠肺炎疫情爆發，法國昨日仍如期舉行星光月亮狂歡節（Starry Moon Carnival），且有多達3549位「藍精靈」齊聚歡慶，甚至還傳出打破最多藍精靈聚集的世界紀錄，引來許多批評的聲浪。

對此，醫療粉專「MedPartner 美的好朋友」也PO文表示，「法國人真的不能在那麼浪漫！都有超過千人確診，社區傳播證據明確的狀況下，還出現這種人群密集的互動且幾乎沒有任何防護，未來若是出現像義大利一樣的大規模疫情，法國死亡率恐因醫療體系崩潰而大幅上升。

「MedPartner 美的好朋友」也說，「很多人真的是不見棺材不掉淚啊...拜託賣鬧啊，法國如果趴了，整個西歐都會很崩潰的...」。

許多網友也紛紛留言表示，「這是不能羅曼史，也要羅曼死的意思？」、「法國人別鬧了」、「總是要有一次教訓，才會學乖」。

(中時電子報)