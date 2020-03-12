針對「據傳立委與促轉會「配合」，要求法院院長調查法官有無參加轉型正義的課程、多少法官上過課。」「促轉會高舉轉型正義大旗，如果與立場偏綠的法官及立委們，大搞權力鬥爭以謀求個人政治權勢」。對此促轉會發出新聞稿回應，表示並未參與法官學院轉型正義課程運作。

促轉會表示，法官學院為了提昇人權保障意識，深化歷史與民主對話，早在促轉會成立前，自2017年開始，即已辦理相關課程，內容包括參訪國家人權博物館景美、綠島園區，也邀請學者專家講授轉型正義與民主化相關課程，研習活動中亦邀請政治受難者前輩現身說法，與學員深度交流，課程頗受好評，也持續辦理至今。

促轉會指出，轉型正義要反省的是政府在威權統治時期對人權造成的侵害，各政府部門，若能透過相關課程，使公務人員從歷史中學習教訓，確保不重蹈覆轍，更是重要的民主深化工程，促轉會感謝法官學院在辦理研習課程的用心，也感謝立法委員對此議題的關心。

促轉會表示法官學院曾於107年8月來函邀請本會推薦課程講師，後因故取消。此外，促轉會會並無參與法官學院轉型正義課程的運作，或對上課學員進行相關調查。

因此，促轉會表示，並不存在如媒體所報導，立委與促轉會「配合」、大搞權力鬥爭以謀求個人政治權勢等情事。

(中時 )