海軍陸戰隊與海軍官兵昨夜營外鬧事，還酒後口角街頭鬥毆，軍方高層相當震怒，認為國軍已三申五令疫情期間不要群聚，官兵不但違反禁令，還打架鬧事，決定嚴懲，予以汰除或撤職。據了解，海軍也派副司令層級將領南下督導。

但也不少網友關心，陸戰隊和海軍互打，是誰打贏，如果陸戰隊打輸，面子掛不住。軍方內部也有人喊刀下留人，認為陸戰隊軍風慓悍，官兵打架，如果不涉刑責，回來禁假、關禁閉，或是罰俸就好，打架當然不對，但不至於到汰除的地步。

海軍司令部今則表示，本屬少數不肖士官兵，休假期間於營外餐敘肇生口角肢體衝突，嚴重破壞軍譽，對於相關涉案人員，均依規定重懲汰除或撤職，並依法辦理。

海軍司令部強調，於防疫期間要求官兵不得營外餐敘或進入密閉空間場所，針對此一違法犯紀事件，本部除持續加強單位軍、法紀教育，並將本案列為案例宣導，以建立官兵法紀觀念，避免類案再生。對於所屬肇犯重大軍風紀案件，斲傷軍譽官兵，均依規定從重議處，決不寬貸，確保部隊純淨。

(中時 )