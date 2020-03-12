Gogoro今日發表 Gogoro 3 Delight，以「漸層漸美」3 Tone 多層次流動色系，獨家調配出「ROSSO 紅」、「ACQUA 藍」、「VERDE 綠」3 種色彩，搭載 12 吋專屬全天候胎，座高降低為 75cm，內建倒車輔助系統，騎得更自在寫意，重新定義騎乘美學。

Gogoro 旗下最暢銷的 Gogoro 2 Delight，自開賣以來以駕馭玩美、耀眼風格、輕巧靈活的設計深受新世代族群喜愛，佔 Gogoro 整體銷售近 1／3 強。而以「同級最超值」賣相獲得新一代國民機車肯定的 Gogoro 3 系列，可口繽紛的車色，無毒可回收的 PP 材質，旋即成為網路討論聲量第一名的國民機車。

Gogoro 資深行銷總監陳彥揚表示，受益於全新的四行程汰舊換新電動機車補助政策，今年將有 500 萬機車族符合補助資格，最高可獲得 $28,000 電動機車補助。

陳彥揚說，全新推出的 Gogoro 3 Delight 不僅以其『漸層漸美』獨到美感吸引大眾目光，更讓講究實用性的國民機車市場級距注入全新美學潮流，預計將帶起一波汰購熱潮。

(中時 )