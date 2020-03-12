愛美是人的天性！根據調查，台灣美髮商機達到300億元，53.2%的台灣女性會使用具不同功效的頭髮造型品、42.4%會使用美髮造型家電，而近來隨著口罩成為出門的「標配」，髮型更逐漸成為顏值高低的一眼瞬間，決定整體美感；加上防疫期間，消費者更傾向於在家中自己研究維護髮型，種種因素都使美髮產品的銷售量悄悄成長；另一方面，2020年在髮型時尚趨勢上，皆清一色指出應善加利用髮束的捲度與蓬鬆感，製造出「空氣捲」、「仙女捲」等造型，進一步營造美美的「仙氣感」，這也讓小型美髮家電更加受消費者歡迎。

以台灣樂天市場為例，1、2月份除了髮雕、定型噴霧等美髮消耗品訂單有約60%的漲幅以外，站上「離子夾」、「電捲棒」、「整髮器」等美髮造型家電的銷售成績更較往年同期的大幅成長約28%，「吹風機」的漲幅則大約為30%，值得一提的是，其中講究造型與護髮功能、單價介於5,000至10,000元的吹風機商品漲幅則達到較為驚人的16%，至於功能更高級、單價高於10,000元的吹風機，也有約10%的成長幅度。

樂天市場表示：「從1、2月站上數據來看，美髮家電類除了訂單數量的漲幅超過5成之外，消費金額也從往年同期的平均每單3,500元提高到6,000元，這樣的現象代表消費者非常重視髮質和髮型在配戴口罩時對臉型的修飾效果；而購買美髮家電的訂單中，約有二成會再加購用於造型或保養的小物，比如丸子頭假髮、髮片等品項近期的訂單數量就提升了約20%，這些數據都與近期的趨勢相符合。」

為協助廣大「水水」們挑選最能打造亮麗髮型的美髮家電，樂天市場特別從站上精選出7款超人氣美髮神器，讓妳的顏值一飛沖天，拒絕讓人氣為防疫迫降！同時，3月份樂天市場除了推出消費滿3,000回饋10%點數、刷卡最高享10%回饋等活動以外，更有最高回饋30%、下單再抽「 桃猿開戰 」VIP包廂，享受尊榮的觀球體驗，好康攻勢一波接一波，不可錯過！

樂天市場精選7款超人氣美髮神器

PANASONIC多功能整髮器 EH-KN97：赴日必買的超級美髮單品，除了操作簡單之外，更有3種髮刷插頭與溫控設計，呵護妳細膩的髮絲，讓妳輕鬆整出漂亮、蓬鬆、捲翹的弧度、美的沒朋友。

瑞士Valera 極速水護色吹風機UP5.0：採用智能渦旋氣流設計，以最小噪音達到速乾性能，加上每立方公分5,900萬雙重水護色離子與超淨化電氣石奈米負離子，適合黑髮、染髮者使用，保護髮色、滋潤髮蕊、並柔順髮絲，是英國知名髮型教主Anna Eshwood與知名紐約首席髮型師Joseph Dimaggio一致推薦的產品。

Dyson Airwrap Complete造型器全系列：專為各種類型頭髮設計的智慧溫控，能讓你將頭髮從全濕吹乾到方便造型的微濕程度，輕鬆創造出豐盈、自然的捲度，更能導引入空氣為髮束注入空氣感，也有硬質梳的設計，讓妳能將毛躁凌亂的局部完美梳直。

TESCOM負離子直捲造型整髮梳IPH1832TW：除了負離子功能帶來的潤澤效果以外，更在發熱部中採用堅果油塗料，使傳熱更均勻，讓造型後的秀髮自然柔順有光澤，輕鬆用手輔助就可以造出完美捲度，反過來拉直也超級容易，讓妳每天都有不一樣的心情。

TWINBIRD 頭皮清洗按摩梳 SH-2798：髮型設計師絕不會告訴你的一大秘密就是頭皮健康才是展現自然蓬鬆的髮質的關鍵。採用可動式柔梳模仿真人手法，能徹底清除頭皮上沾滿氧化的皮脂與造型用品等污垢，特殊型梳具更能梳開頭髮、服貼地調理頭皮每個細節，讓你即使做美美的指甲，也能隨心所欲的洗頭。

半丸子頭假髮女髮圈：說到經典又不褪流行的女孩編髮，就屬丸子頭了。不論是國內外街拍還是時尚周秀場上都不乏丸子頭的造型出現，連明星們都超愛這款髮型，要打造隨性感的丸子頭，就必須動用電棒，但大忙人的妳一定不會錯過使用的超方便的假髮髮圈對吧。綁上半丸子頭立刻覺得活潑俏皮，更是人見人愛。

自然蓬鬆鮑伯頭女假髮：曾在日本交友網站Love Seek「最難抗拒的女性髮型」調查勇奪第一的鮑伯頭，看似簡單卻充滿魔力，不僅有逆齡修飾臉型的效果，直髮、內彎只要一點點變化就能創造不一樣的新鮮感。頂著鮑伯頭的女生感覺特別天真無邪就像妹妹一樣，會讓人產生想要照顧、呵護對方的的感覺，快來試試看吧。

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