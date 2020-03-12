新冠肺炎疫情衝擊歐美地區持續擴大，包括美國華府、紐約等大城都宣布進入緊急狀態，加上義大利、伊朗等地死亡病例向上升溫，與美國總統川普在周四上午緊急救市談話，被市場認為了無新意，除引爆美道瓊期指一度大跌逾千點外，也使亞洲地區股市出現恐慌情緒，市場多跟著國際熱錢一路狂殺持股。

迄台北時間下午1：30，亞股多跌的鼻青臉腫，如日本股市大跌3.3%、南韓重挫3.78%、上証A股跌1.8%、深証A股挫2.12%、港股大跌3.96%、新加坡重挫3.71%、菲律賓跳水6.23%、越南慘跌5.66%、馬來西亞挫1.39%、泰國跳水8.38%、印尼跌2.94%及印度大跌6.77%。

台股方面，短線權值股僅台灣大力守平盤，餘台積電、鴻海、台塑四寶、股王大立光、中華電、中鋼、國泰金、富邦金、兆豐金、中信金、第一金、遠東新、統一、台泥、亞泥、友達、群創、長榮航、華航、日月光投控、聯電、廣達、仁寶、南亞科、和碩、聯發科及台達電等，都臉色鐵青。

集中交易市場加權股價指數重挫471.43點，連續跌破10700點、10600點與10500點，報10422.32點，單日跌幅4.33%，成交2700.63億元。店頭市場（即櫃買市場）方面，大盤也重挫5.82%，報128.92點，成交535.67億元。

由於台積電、股王大立光與鴻海等短多精神指標都向下破底，使電子股短期不排除補跌負面效應，此外，大盤帶量重挫，使市場籌碼愈趨凌亂，也不利短多反彈，加上法人、主力群、大股東等市場大戶多呈打帶跑現象，使短線投資暫宜保守，資金配置方面，仍以拉高現金比例為上策。

(工商 )