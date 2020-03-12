邵雨薇去年推出新專輯《微雨》，一發行即攻占各大排行榜，目前也與男星賀軍翔合作的《天巡者》則如火如荼拍攝當中。在電影、電視、歌唱表現都十分亮眼的她，感情世界一直備受關注，被暱稱為演藝圈桃花發電機，過去曾跟幾位男星傳出過緋聞，最後似乎都無疾而終，未料，她昨突然在IG分享一張自己身穿婚紗的美照，還對著鏡頭笑得十分甜蜜，驚傳好事將近！

好奇哪位娶到大家的夢中情人，原來照片只是她接下來新計畫的宣傳照，邵雨薇透露：「除了電影電視劇演出外，去年還發行了專輯，因為粉絲們的支持鼓勵，我的夢想一個一個完成了，2020我有更大的夢想更難的目標想去達成，下半年我即將要演出人生第一部舞台劇，最近也開始跟導演、演員前輩們一起練戲，無論是劇本或舞台劇的演出形式，對我來說都很有挑戰性，是真的有些辛苦但學到很多也十分有趣！」接下來計劃預計18日揭曉！

邵雨薇年初一個人去日本旅行，到處都是家庭或是情侶，但她只有自己一個人，頓時感覺很孤單，對於愛情還是充滿期待的她，由於工作實在太忙碌，感情緣份只能順其自然，她笑說：「2020的下半年我將與舞台劇結為連理！希望大家好好期待我的婚禮！」

邵雨薇在社群網站分享婚紗照。（寬宏藝術提供）

邵雨薇在社群網站分享婚紗照。（寬宏藝術提供）

(中時 )