近期國內藥品存量不足傳聞甚囂塵上，對此，台灣製藥同業公會蘇東茂理事長指出，依近期公會向同業進行的缺貨調查，國內業者均仍有三個月以上的庫存量，足以供應各醫療院所所需。

蘇東茂理事長強調，業者應依照政策指示，依各醫療院所或藥局前一年的月平均量做為供貨之基礎，避免因囤貨形成的缺貨恐慌。

全球的原料藥廠或製劑廠，極大比例仰賴大陸及印度(包括原料起始物及中間體)的供應，因此全球原料供應鏈的變化仍待觀察。在新冠肺炎疫情在全球累積人數持續增加下，各國採取的防疫政策進而衍生已經發生的供應鏈延後供應、運輸成本增加等等問題，國內製藥業者雖針對主要藥品大多具原料替代來源，做為風險預防管控因應機制。

基於各國對於原料藥或藥品的政策的不確定性，台灣TFDA在2月15日在法規研擬會議，已有明確的「新增原料來源」審查機制方向，以維業者加速申辦，另一方面，原料進口相關問題亦由經濟部協調海空運相關必要的航站或海運口岸，都是為了減少缺藥風險。

(時報資訊)