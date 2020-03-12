「五一行動聯盟」2017年間上街抗議勞基法修惡，獨派青年楊侒橙到場參加，卻與警方爆發衝突，過程中害李姓女警右手中指骨折，治療後復健1年，至今關節仍然腫大，女警因此提告求償醫療費、精神慰撫金共69萬元。

「五一行動聯盟」2017年12月23日上街遊行，主張「反對勞基惡法修法、保障勞工權益」，但在晚間6時時陳抗活動結束後，部分獨派團體仍不解散，楊侒橙就是其中1人。

晚間近9時許，楊女見警方準備清空道路，突然從捷運台北車站8號出口附近，徒步橫跨忠孝西路，欲穿越中央分隔島，李姓女警等多名員警見狀趕緊制止，楊女卻極力反抗，與員警拉扯，導致女警骨折，過程中還以台語辱罵「垃圾警察」、「賊頭」。

台北地檢署事後將楊女通緝到案，依侮辱公務員將她起訴，由於她矢口否認犯刑，台北地院認為她無悔改之意，判拘役50日，易科罰金5萬元，全案已上訴高等法院審理中。女警另告傷害部分，北檢認為無法確定傷勢是楊女造成，一度處分不起訴，女警再議成功，全案發回續查。

女警另提民事訴訟，向楊女求償69萬元，北院今開庭，女警的律師彭國書表示，群眾當時聚集在順向車道，楊女卻違規穿越分隔島到逆向車道，警方為了楊女安全才上前管束，楊女卻掙扎抗拒，扭轉身體，導致抓住楊女衣服的女警手指骨折，骨折「喀嚓」聲音都被錄進蒐證影帶。

楊女今未到庭，委任律師何朝棟抗辯，現場非常混亂，檢方不起訴都說無法確定是骨折是楊女造成，且4、5名優勢警力對上楊女1人，很難想像竟然是警方受傷。庭後，法官諭知4月23日再開庭。

楊侒橙違法陳抗事件不只一樁，2018年二二八紀念日當天，楊侒橙在內11位獨派青年到桃園大溪慈湖陵寢，強行跨越紅絨繩、闖進靈柩旁潑紅漆，毀損靈柩、遺像、相框、蠟燭、花瓶、國旗、黨旗、窗簾、地毯、天花板、水晶吊燈等物，楊女更推擠現場維護秩序的公務員，遭桃園地院依妨害公務判拘59日，易科罰金59萬元。

(中時 )