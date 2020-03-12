三星(Samsung)年度旗艦手機 Galaxy S20 近期已在台公布上市資訊，這也是你心中想要入手的選擇嗎？有鑑於「耐用性」也是不少消費者在選購手機時考量的關鍵因素，有評測機構專門針對 Galaxy S20 系列在防水、摔落等情況下的耐用度進行實測，結果並不出人意料！

科技產品保護服務機構 SquareTrade 稍早前公布了三星 Galaxy S20 系列的耐用度測試結果，根據該公司的標準測試流程，分別根據手機正面朝下從高處跌落、手機背面朝下從高處跌落、30分種滾筒測試(把手機放在360度轉動的滾筒中測試)等測試項目給予評分，並且以 100 分為總分，給出手機的耐用性分數(分數愈高，耐用性越差)。根據實測結果，Galaxy S20、Galaxy S20+ 以及 Galaxy S20 Ultra 的耐用性分別得到 81 分、71 分以及 70 分。換句話說，Galaxy S20 系列是價格越貴耐用性越好，也就是最貴的 Galaxy S20 Ultra 耐用性最好。

科技產品保護服務機構 SquareTrade 提供的 Galaxy S20 系列耐用性分數。(摘自SquareTrade)
科技產品保護服務機構 SquareTrade 提供的 Galaxy S20 系列耐用性分數。(摘自SquareTrade)
Squaretrade Galaxy S20, S20+ & Ultra Breakability

作為對比，三星在 2019 年上半年推出的 Galaxy S10 系列，在 SquareTrade 的耐用性測試中，Galaxy S10e、Galaxy S10 以及 Galaxy S10+ 分別得到 76 分、73 分以及 73 分的分數。結果恰巧與 2020 的 S20 系列相反，反倒是比較便宜的 Galaxy S10e 的耐用性最好。

為了因應 Galaxy S20 系列在台上市，目前在三星台灣官網仍有在販賣的 Galaxy S10、Galaxy S10+ 系列都分別降價了 NT$ 5000，更易入手。Galaxy S20 系列則是與台灣五大電信(中華電信、台灣大哥大、遠傳電信、台灣之星以及亞太電信)都有合作，使用者可多加參考比價，選擇最適合自己的款式。

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文章來源：SquareTrade

(中時電子報)

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