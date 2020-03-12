三星(Samsung)年度旗艦手機 Galaxy S20 近期已在台公布上市資訊，這也是你心中想要入手的選擇嗎？有鑑於「耐用性」也是不少消費者在選購手機時考量的關鍵因素，有評測機構專門針對 Galaxy S20 系列在防水、摔落等情況下的耐用度進行實測，結果並不出人意料！

科技產品保護服務機構 SquareTrade 稍早前公布了三星 Galaxy S20 系列的耐用度測試結果，根據該公司的標準測試流程，分別根據手機正面朝下從高處跌落、手機背面朝下從高處跌落、30分種滾筒測試(把手機放在360度轉動的滾筒中測試)等測試項目給予評分，並且以 100 分為總分，給出手機的耐用性分數(分數愈高，耐用性越差)。根據實測結果，Galaxy S20、Galaxy S20+ 以及 Galaxy S20 Ultra 的耐用性分別得到 81 分、71 分以及 70 分。換句話說，Galaxy S20 系列是價格越貴耐用性越好，也就是最貴的 Galaxy S20 Ultra 耐用性最好。

科技產品保護服務機構 SquareTrade 提供的 Galaxy S20 系列耐用性分數。(摘自SquareTrade)

Squaretrade Galaxy S20, S20+ & Ultra Breakability

作為對比，三星在 2019 年上半年推出的 Galaxy S10 系列，在 SquareTrade 的耐用性測試中，Galaxy S10e、Galaxy S10 以及 Galaxy S10+ 分別得到 76 分、73 分以及 73 分的分數。結果恰巧與 2020 的 S20 系列相反，反倒是比較便宜的 Galaxy S10e 的耐用性最好。

為了因應 Galaxy S20 系列在台上市，目前在三星台灣官網仍有在販賣的 Galaxy S10、Galaxy S10+ 系列都分別降價了 NT$ 5000，更易入手。Galaxy S20 系列則是與台灣五大電信(中華電信、台灣大哥大、遠傳電信、台灣之星以及亞太電信)都有合作，使用者可多加參考比價，選擇最適合自己的款式。

(中時電子報)