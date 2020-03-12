一名熱心民眾日前帶著一名高齡老翁至汐止警分局長安派出所報案，表示在路邊發現該名老翁在路上徘徊，險遭來往車輛追撞險象環生，於是便趕緊將該名老翁帶至派出所，請求警方協助。

員警發現該名老翁身上未攜帶任何證件，且手上也沒有佩戴愛心手鍊，無法辨明身分資料，正當員警還在苦惱時，一名羅姓員警恰巧勤務結束返回派出所，一眼便認出該名老翁(89歲)為自己住家隔壁的鄰居，自己從小被他看著長大，因為老翁年事已高並患有失智症，研判應該是趁家人不注意時自行外出，所幸經民眾發現後帶至派出所，而未發生意外事故，熱心的羅姓員警也將老翁送返家，家屬發現老翁由鄰居員警護送回來，也感到相當驚喜，據了解，老翁與其妻子同住，當天早上出門後就再也沒有返家，家屬都非常擔心，正當求助無門時，所幸鄰居員警將老翁護送返家，家屬對於警方的協助表示非常感謝，並直言有警察厝邊真好，汐止警真讚!

汐止警分局也表示，應避免讓高齡者單獨外出，平常要多加注意及關心其動向，千萬不要因為一時疏忽而發生憾事；也可在隨身之物繡上姓名、聯繫電話等資料，或配帶足資辦識的項鍊、手鍊，以便警方或相關單位提供即時協助。

(中時 )