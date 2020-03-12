自台灣爆發第一例新冠肺炎確診案例，旅行社為配合政府防疫，暫停出入團業務。交通部觀光局為補償旅行社的損失，公告三項補助方案。觀光局今日表示，陸客團提前離境的損失補助已截止申請，共有24家、58團提出，預計3月底前全數核發完畢。

交通部已於2月13日至27日核定觀光局規劃辦理旅行業三項紓困方案，包含「旅行業接待大陸旅行團提前離境補助措施」、「旅行業停止出入團補助」及「入境旅行社紓困補助」等營運損失補助。觀光局已於公告後，開始受理旅行業檢附相關證明文件提出申請。

觀光局表示，旅行社接待大陸觀光團因防疫提前離境，可提出「因應防疫執行旅行業接待大陸觀光團提前離境補助」項目，2月29日已截止申請，計有24家旅行社、58團次提出申請，預計於3月31日前全數核撥完畢。另外，「旅行業停止出入團補助」及「入境旅行社紓困補助」兩項則持續受理各旅行業者申請中。

觀光局請旅行業者盡速依相關要點規定及表件提出申請，收件後將迅速審查撥款，提供旅行社及時性的紓困。

(中時 )