雲端服務公司DreamHost創辦人、比特幣大戶喬許．瓊斯，日前自爆遇上駭客，損失1547枚比特幣（BTC）及將近六萬枚比特幣現金（BCH），總價值高達4千5百萬美元（約新台幣13億5千萬元），消息傳出後引起幣圈轟動，許多人開始找尋更安全的「冷錢包」。

「喬許．瓊斯遇到的是Sim Swap（Sim卡攻擊），駭客透過手機Sim卡攔截二階段認證的簡訊，取得認證碼後，即可轉移喬許．瓊斯手機『熱錢包』（Online wallet）裡的虛擬資產。」33歲的庫幣科技執行長歐仕邁（Michael Ou）坦言，雖然目前存放虛擬貨幣的熱錢包與交易所，都有二階段認證機制，但無人可保證完全沒有漏洞。

「如果用我們的冷錢包『CoolWalletS』，就不會發生這樣的事情了！」歐仕邁拿出一張信用卡大小的黑色卡片解釋，「如果要交易，就要透過藍芽連接手機來操作，而CoolWallet S卡片上的小螢幕，也會出現收款地址以及金額，即使在手機螢幕上按下轉帳，最後一步還是要按卡片上的按鍵才會成功，有了最後一步的把關，基本上就可以避免駭客入侵！」

目前市面上的冷錢包，有些做得像隨身碟，有些則像LTE分享器，都要透過USB或傳輸線連接電腦才能操作，而庫幣科技冷錢包的尺寸、厚度，都與信用卡相仿，且在卡片中置入藍芽、電子紙螢幕、安全晶片及鋰離子電池，只要充電2小時，就能待機3個月，如果每天交易2次，電力足以使用2個星期。「我們的冷錢包看似簡單，但研發費用很龐大，技術也是最前端、最成熟的。」歐仕邁說。

如果想從CoolWallet S轉帳，必須先透過藍芽連接手機，但最後的確認按鍵是在卡片上，藉此避免資產遭駭客盜領。（圖／馬景平攝）

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(中時電子報)