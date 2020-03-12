雖然庫幣科技做出技術含量相當高的冷錢包，但在剛起步時也是在錯誤的時間摔了一大跤，但靠著團隊的技術奧援、貴人投資以及家族企業深厚的底子，再度推出第2代冷錢包，終於被人看見。

技術領先同業的庫幣科技，不僅研發團隊中有曾做過戶政醫療與海關等大型程式設計的國家級安全程式設計師及密碼學專家，背後更有實力堅強的家族靠山「智慧光科技」。

智慧光科技是由歐仕邁的父親歐吉原所創辦，主要生產帶有藍芽功能及視窗螢幕的「可視卡」與可發送動態碼的二階段認證卡（取代手機簡訊認證），客戶囊括台灣的玉山銀行及日本、韓國金融業，就連美國蘋果公司內部員工卡片也是智慧光科技的產品。不過，儘管客戶遍及全球，但智慧光科技始終被視為傳統電子產業，與虛擬貨幣沾不上邊。

二○一三年間，歐仕邁在英國讀書時，首次接觸到虛擬貨幣，他研究了幾個月後發現，虛擬貨幣圈時常發生駭客竊幣事件，「主要是因為資訊安全的技術不夠成熟。」雖然冷錢包當時已經問世，但有體積較大、操作手續繁複的缺點，歐仕邁於是決定利用自家十多年的資安技術，進一步研發一款安全、容易操作又方便攜帶的冷錢包；他隔年返台後，立刻創辦「庫幣科技」。

庫幣科技的資安團隊，除了有區塊鏈專家與密碼學專家，還包括國家級安全程式設計師。（圖／馬景平攝）

當時透過募資平台，歐仕邁推出第一代CoolWalletS，不巧遇上二○一五年虛擬貨幣市場慘跌，導致乏人問津，所幸歐仕邁找到有投資區塊鏈經驗的「源鉑資本」及「奧丁丁」，獲得一千八百萬元注資，庫幣科技才得以營運下去，並視市場需求停產第一代冷錢包，著手研發出第二代產品，由智慧光科技生產。當年面對兒子歐仕邁首度創業，歐吉原並沒有出手相助，受訪時曾表示「讓他創業，就是希望他吃苦！愈苦愈好！」

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(中時電子報)